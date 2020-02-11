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Союз журналистов защитил рассмеявшуюся из-за льгот ведущую ВГТРК «Камчатка»

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Союз журналистов защитил рассмеявшуюся из-за льгот ведущую ВГТРК «Камчатка»

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Ситуация с ведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, которая рассмеялась во время записи эфира, является «нормальной живой реакцией», заявил председатель краевого отделения Союза журналистов России Григорий Беккер.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором ведущая зачитывает новость о повышении размера соцвыплат. После слов о деньгах, якобы выделенных на международный проезд льготников, журналистка не может сдержать смех. Журналистка перепутала междугородние перевозки с международными.

«У ведущей была нормальная живая реакция на ту информацию, которую она зачитывала. Это все обычный рабочий момент. По ходу текста она вдумалась в его содержание и эмоционально отреагировала», ― объяснил Беккер.

Глава краевого отделения СЖР защитил ведущую, отметив, что ответственность за скандал должен понести человек, опубликовавший кадры рабочего момента. Беккер выразил надежду, что Новикова спокойно переживет неприятную историю и продолжит работать.

Ранее директор ВГТРК «Камчатка» Алексей Костылев рассказал, что руководство телеканала уже пообщалось как с Новиковой, так и с другими сотрудниками, причастными к созданию сюжета. При этом он подчеркнул, что пока других мер в отношении журналистов не предпринято.

До этого поведение сотрудницы камчатского канала прокомментировал журналист Владимир Соловьев. По его словам, когда он услышал текст, то сразу подумал, что это не может быть правдой.

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Источник: РИА Новости
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