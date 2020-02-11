Гришаева потрясена сообщениями СМИ о скандале с дочерью

Москва, 11 февраля. Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева потрясена публикациями в СМИ, в которых утверждается, что ее взрослая дочь якобы от нее отреклась.

Актриса с ужасом обнаружила, что некоторые СМИ распространяют информацию о скандале, в результате которого произошел раскол в ее семье. По их данным, Анастасия якобы прекратила общаться с матерью из-за многочисленных разногласий. Гришаева отметила, что ей было очень неприятно читать всякие выдумки.

Актриса опубликовала пост в своем Instagram, в котором опровергла данную информацию. По ее словам, публикации СМИ являются очередным фейком и не соответствуют действительности. Кроме того, Гришаева опубликовала совместное фото с дочкой, которое было сделано во время семейного отдыха в Мексике.

«Сегодня произошла вопиющая подлость! Несколько СМИ распространили статью «Дочь Нонны Гришаевой отреклась от семьи?» Не волнуйтесь — это неправда! Это очередной фейк», — написала Гришаева.

Ранее Гришаева выразила сочувствие актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с тяжелым заболеванием. Гришаева отметила, что журналисты буквально преследуют актеров, которые отдают все свои силы в театрах и на съемках. По ее словам, действующие подобным образом люди «беспринципны, без совести и без чести». Она также добавила, что «безумно сочувствует» Анастасии Заворотнюк и ее родным, которые оказались в трудной жизненной ситуации.