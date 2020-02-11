Волочкова показала жуткое видео деформированных ног

Москва, 11 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram жуткое видео, на котором показала, как выглядят ее ступни после выступления на благотворительном концерте. С учетом репетиции танцовщица провела в пуантах почти 12 часов.

На кадрах видно, что пальцы на ногах побелели и деформировались. Впрочем, изменение формы пальцев стало результатом многолетних тренировок, а не конкретно данного выступления. Кроме того, можно заметить хорошо отличимый отпечаток от пуантов и эластичный бинт, который перехватывает стопу, защищая ноги от мозолей и растяжений.

«Боже, я сегодня пуанты надела в два часа дня. У меня аж побелели пальцы. Господи, помилуй. Как мы устали, люди», — комментирует свое состояние Волочкова, сидя в гримерке после концерта.

Отметим, что балет для Волочковой является, пожалуй, главной страстью в жизни. Танцовщица регулярно выкладывает фотографии, где она сидит на шпагате или стоит в балетной стойке. Время от времени она также показывает репетиции и их последствия.

В октябре прошлого года Волочкова выложила фотографии своих пяток, на которых образовались огромные мозоли. Плоды своих трудов она прокомментировала предельно кратко: «Порепетировала».

На прошлой неделе артистка также высказалась по поводу Большого театра. Знаменитое на всю страну учреждение она назвала «клубком целующихся змей», в котором все всегда строят друг против друга козни.

Напомним, что Волочкову уволили из Большого за лишний вес. Руководство театра приняло данное решение после того, как мужская часть коллектива написала письмо. Одним из тех, кто отказался подписывать жалобу, стал Николай Цискаридзе, с которым у Волочковой до сих пор хорошие отношения. Сама танцовщица полагает, что ее выдавили из театра по личным причинам.