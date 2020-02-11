Питт рассказал о дружбе и общем интересе с Ди Каприо

Лос-Анджелес, 11 февраля. Известный американский актер Брэд Питт поблагодарил коллегу по фильму «Однажды в… Голливуде» Леонардо Ди Каприо за дружбу и поддержку.

О характере отношений, сложившихся между артистами, Питт рассказал после церемонии вручения премии «Оскар». Актер завоевал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в комедийно-драматическом фильме режиссера Квентина Тарантино.

Как отметил Питт, награду удалось получить именно потому, что ему довелось поработать с «одним из великих режиссеров с уникальным видением мира и энциклопедическим знанием кино».

«Это для меня большая честь», — признался он.

Питт добавил, что очень благодарен Ди Каприо — «замечательному коллеге и настоящему джентльмену». До съемок в фильме Тарантино они были знакомы шапочно, но на площадке стали близкими друзьями.

«Как сказал Квентин, у нас была такая «химия», что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент. Теперь мы близкие друзья, у нас общий интерес — мы страстные коллекционеры современного искусства», — рассказал Питт.

Напомним, что фильм «Однажды в… Голливуде» вышел на большие экраны в прошлом году. Сюжет картины рассказывает о том, как бывшая звезда телевизионных вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут в 1969 году пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Тарантино заявлял, что «Однажды в Голливуде» может стать его последним фильмом, предназначенным для широкого проката. После этого режиссер намеревался переключиться на книги и театральные пьесы, но передумал.

Премию «Оскар» за лучший фильм в 2020 году получила драма корейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты».