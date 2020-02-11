Доктор Комаровский объяснил, кто убивает Украину

Киев, 11 февраля. Украину сознательно убивают, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, в эфире программы «Гордон».

Украинскому государству не нужен никакой внешний враг, поскольку страну убивают жители, которые ненавидят друг друга, считает Комаровский.

«Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга, — сказал украинский врач. — Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем».

Существует, по мнению Комаровского, три главных темы, из-за которых у украинцев рождается ненависть. Сейчас раздор внутри страны из-за языка, истории и России, считает врач. При этом до президентских выборов ситуацию пытались раскачать с помощью веры, но это идея умерла, констатировал он.

«До чего надо опуститься, чтобы сорокамиллионная страна с упоением обсуждала, понимаете, мовный скандал в Хацапетовке в маршрутке?» — с негодованием сказал Комаровский.

При этом, с сожалением отметил доктор, украинцы не обсуждают действительно важные вопросы страны.

Ранее доктор Комаровский жестко раскритиковал украинскую политическую элиту, которая, по его мнению, живет с другим мировоззрением и по другим законам, чем обычные люди.