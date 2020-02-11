Россия намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

Москва, 11 февраля. Россия планирует разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) на своей военной базе в Киргизии, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Панков выступил в Госдуме с докладом о ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны. Он сообщил, что в ближайшей перспективе в состав объединенной российской военной базы будут введены подразделения беспилотных летательных аппаратов.

«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома «Кант», ― добавил он.

Российская авиабаза «Кант» действует на территории Киргизии с 2003 года, она является авиационной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. В Киргизии базируются самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ, «Кант» входит в состав Центрального военного округа России.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии. Нововведения позволят РФ ввести в состав базы подразделения БПЛА.