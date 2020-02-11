Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято. Чиновники могут попросить уволить журналистку, чтобы отвлечь общественное внимание от собственных ошибок, уверен политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Недавно в Сети появился ролик, на котором ведущая программы «Вести-Камчатка» Александра Новикова во время записи эфира расхохоталась из-за слов об индексации льгот для населения. После сообщения о повышении соцвыплат, предназначенных для компенсации оплаты проезда льготников, журналистка не смогла сдержать смех.

Глава филиала «ВГТРК Камчатка» Алексей Костылев сообщил, что руководство телеканала уже провело беседу с Новиковой и с другими сотрудниками, причастными к созданию сюжета. Дальнейших решений касательно поведения журналистов пока не предпринято.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа», — пояснил Костылев.

Анатолий Вассерман обратил внимание, что, в первую очередь, нужно осуждать чиновников, «манипулирующих столь скромными суммами» социальной поддержки.

«Понятно, что сумма чуть больше 250 рублей на проезд к месту оздоровления и обратно, — это, мягко говоря, не густо. Я не думаю, что в областном бюджете действительно так мало средств, что приходится ограничиваться этими суммами. Более вероятно, что какой-то чиновник не имеет реального представления о нынешних ценах из-за того, что ездит на служебной машине, закупает товары другой ценовой категории, обслуживается в лечебных учреждениях по служебной страховке. Он мог просто элементарно не знать, каковы расходы населения на подобные нужды», — пояснил публицист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сейчас «чиновники в панике» и могут потребовать увольнения телеведущей, чтобы «отвлечь внимание от собственных косяков», рассуждает политолог.

«Чиновники хотят отвлечь внимание от себя. Поэтому я не думаю, что тут имел место чей-либо злой умысел. К тому же ведущая могла сопоставить эти деньги со своими собственными заработками. Вообще-то на телевидении зарабатывают ощутимо больше, чем в среднем по стране. Я не думаю, что нужны какие-то суровые меры вроде увольнения. Полагаю, что нужно менять порядок работы тех же чиновников, чтобы они учились получать сведения о жизни рядовых граждан. С ведущей достаточно попросить публичных извинений перед теми рядовыми гражданами, кто сочтет такое поведение оскорбительным для себя», — добавил Вассерман.

Напомним, в руководстве ВГТРК сообщили, что была установлена личность человека, слившегося в Сеть видео, на котором ведущая «ВГТРК Камчатка» рассмеялась из-за новости о повышении социальных льгот на 3%.

Также резонансный инцидент привлек внимание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который оценил поведение сотрудницы телевидения. По его словам, сумма материальной поддержки действительно «смехотворная». Однако он подчеркнул, что в данном случае нужно «не смеяться, а плакать».