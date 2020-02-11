Британский актер Коулмэн умер в 25 лет

Москва, 11 февраля. Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом рассказала его мать Лиз Дженсен в Twitter.

Our beloved son Raphael Coleman aka #IggyFox who loved life so much. Please retweet in his honour. RIP a courageous spirit of #ExtinctionRebellion https://t.co/e6G9Zpz38v — Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020

Кроме того, о смерти артиста в Facebook рассказал его отчим Карстен Дженсен. Как уточнил родственник погибшего, актер умер во время пробежки. При этом перед смертью мужчина не жаловался на самочувствие, никаких проблем со здоровьем у него не было. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Напомним, Коулмэн сыграл одну из ключевых ролей в фэнтези-комедии «Моя ужасная няня» в возрасте девяти лет. Фильм вышел на экраны в 2005 году. Это фильм Кирка Джонса по сценарию Эммы Томпсон по мотивам серии книг Кристианны Брэнд.

В 2009 году он также снялся в ленте «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в картине «Оно живет». Коулмэн получил образование зоолога в Университете Манчестера. После окончания высшего учебного заведения он стал экологическим активистом и вступил в движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

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