Простаков: Информационный фронт США против России не закрывался ни на минуту

Россия, кроме незаконных ограничений в экономике, подвергается еще и сильным информационным ударам со стороны США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Угроза для США

Новая стратегия контрразведки Соединенных Штатов на 2020-2022 годы сформулировала пять задач, а первыми в списке угроз называется Российская Федерация и Китай. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в тексте документа.

Американские военные отмечают, что все вышеупомянутые «угрозы» используют против Соединенных Штатов все более сложные средства борьбы, среди которых автономные системы, биометрические устройства, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализ данных.

Информационная война

Как отметил Сергей Простаков, новая стратегия контрразведки США отражает господствующий в американской элите взгляд на геополитическую обстановку. Являясь безусловным лидером в финансовой и информационной сферах, американцы беспокоятся за свое положение и не хотят сдавать серьезно ослабевшие, но по-прежнему флагманские позиции. При этом многие угрозы в докладе контрразведки, как и в остальных американских документах и заявлений, носят совсем иную природу, обратил внимание эксперт.

«Для США угрозу представляет прежде всего всякая дееспособная альтернатива в любой области. Поэтому и Китай с его бурно развивающейся промышленностью, и Россия, постепенно становящаяся в последнее время идеологическим полюсом, противостоящим господствующему по обеим сторонам Атлантики глобальному либерализму, являются естественными врагами США. Пусть они и не имеют никаких агрессивных планов в отношении американского государства. Для Вашингтона недопустимо создание многополярного мира, а его потенциальные центры — это цели для американцев в ближайшее время», — пояснил Сергей Простаков.

Кроме того, заметил эксперт, включение таких стран, как Китай и Россия, в список глобальных угроз позволяет обосновывать огромные траты военного бюджета, а также эксплуатировать образ созданного самими же американцами врага для удержания союзников в своей сфере влияния. Характер же реальных угроз для США определяет и стратегию действия Вашингтона в отношении мнимых врагов.