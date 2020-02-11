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Простаков: Информационный фронт США против России не закрывался ни на минуту

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Информационный фронт США против России не закрывался ни на минуту

Россия, кроме незаконных ограничений в экономике, подвергается еще и сильным информационным ударам со стороны США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Угроза для США

Новая стратегия контрразведки Соединенных Штатов на 2020-2022 годы сформулировала пять задач, а первыми в списке угроз называется Российская Федерация и Китай. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в тексте документа.

Информационный фронт США против России не закрывался ни на минуту

Американские военные отмечают, что все вышеупомянутые «угрозы» используют против Соединенных Штатов все более сложные средства борьбы, среди которых автономные системы, биометрические устройства, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализ данных.

Информационная война

Как отметил Сергей Простаков, новая стратегия контрразведки США отражает господствующий в американской элите взгляд на геополитическую обстановку. Являясь безусловным лидером в финансовой и информационной сферах, американцы беспокоятся за свое положение и не хотят сдавать серьезно ослабевшие, но по-прежнему флагманские позиции. При этом многие угрозы в докладе контрразведки, как и в остальных американских документах и заявлений, носят совсем иную природу, обратил внимание эксперт.

«Для США угрозу представляет прежде всего всякая дееспособная альтернатива в любой области. Поэтому и Китай с его бурно развивающейся промышленностью, и Россия, постепенно становящаяся в последнее время идеологическим полюсом, противостоящим господствующему по обеим сторонам Атлантики глобальному либерализму, являются естественными врагами США. Пусть они и не имеют никаких агрессивных планов в отношении американского государства. Для Вашингтона недопустимо создание многополярного мира, а его потенциальные центры — это цели для американцев в ближайшее время», — пояснил Сергей Простаков.

Кроме того, заметил эксперт, включение таких стран, как Китай и Россия, в список глобальных угроз позволяет обосновывать огромные траты военного бюджета, а также эксплуатировать образ созданного самими же американцами врага для удержания союзников в своей сфере влияния. Характер же реальных угроз для США определяет и стратегию действия Вашингтона в отношении мнимых врагов.

«Если в отношении Китая идет постоянное экономическое давление, то Россия подвергается, кроме тех же незаконных ограничений в экономике, особенно сильным информационным ударам. Информационный фронт против нашей страны не закрывался ни на минуту с начала холодной войны. И очередная стратегия контрразведки, важной части американского «глубинного государства», показывает, что свою войну против России оно прекращать не намерено», — заключил Сергей Простаков.

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