Алибасов объяснил, почему «На-На» покинули Соколов и Левкин

Москва, 11 февраля. Известный музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объяснил, почему когда-то принял решение прекратить творческие отношения с двумя музыкантами коллектива — Владимиром Левкиным и Павлом Соколовым.

По его словам, карьеру Левкина в бойз-бэнде погубили личные отношения — роман с девушкой из популярной в те годы группой Hi-Fi, поскольку артистам запрещалось предавать огласке подобные связи.

«Это была глупая линия поведения. Тем более по контракту артисты не имели права афишировать семейные отношения», — сказал Алибасов.

Он добавил, что если бы об этих отношениях узнали юные поклонницы вокалиста, это травмировало бы их и заметно ударило по имиджу коллектива, чего не допускал продюсер.

Кроме того, из ревности фанатки могли совершать необдуманные поступки, от которых могли пострадать и другие участники группы.

По аналогичной причине «На-На» покинул экс-солист Павел Соколов. По словам Алибасова, у певца завязался роман с кассиршей, которая соврала, что владеет банком.

Продюсер убежден, что возлюбленная на лишь использовала Соколова и хотела на нем заработать, а он поверил ей и ушел из группы.

Ранее Алибасов рассказал, чем отличались музыканты его коллектива от другой популярной в 90-е годы группы — «Ласкового мая», пишет портал «Дни.ру». Он заявил, что нанайцы отличались выдающейся мужской силой, поэтому перед командой стояла задача не только исполнять хорошие музыкальные композиции, но и «опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста».