Каменских оконфузилась перед переселенцем из Донбасса

Киев, 11 февраля. Известная украинская певица Настя Каменских оконфузилась на шоу «Голос», назвав переселенца из Донбасса, запевшего на английском языке, «иностранцем». Пользователи Сети решили, что ум у артистки «как у улитки».

Инцидент произошел на «слепых прослушиваниях». В числе участников был Юрий Самовилов, который и оказался в центре внимания после слов Каменских.

Родился и вырос он в Донецке, а в 2013 году отправился на Майдан. Годом позднее Самовилов решил жить в Киеве, где вместе с другими музыкантами-переселенцами основал группу.

Популярным коллектив не стал, тогда музыкант решил попробовать свои силы в шоу «Голос». По правилам передачи участник исполняет перед залом выбранную им композицию, но судьи при этом сидят к нему спиной. Когда Самовилов запел на английском языке, Каменских сразу спросила: «Он иностранец, да?».

«Тест на логическое мышление провален», — констатировали пользователи Сети, где развернулась бурная дискуссия.

Напомним, что с 2014 года на Украине идет гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.

Каменских в последнее время вызывает у интернет-пользователей неоднозначную реакцию. Заметно похудевшая исполнительница регулярно публикует фотографии в нижнем белье. Одних такое поведение раздражает, другие признаются, что снимки радуют глаз.