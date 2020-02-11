Малькевич отреагировал на требования Ницой к украинским участникам Евровидения

Москва, 11 февраля. Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал фашистскими требования скандальной писательницы Ларисы Ницой к украинским участникам Евровидения.

Украина планирует участвовать в музыкально-песенном конкурсе Евровидение-2020. После годового перерыва в стране проходят отборочные стадии, но и в этот раз не обошлось без скандалов. Так, детской писательнице Ларисе Ницой не понравилось, что далеко не все претенденты свободно разговаривают на украинском языке, сообщал телеканал «360». Однако еще больше ее возмутило, что члены жюри говорили исключительно на русском языке, в связи с чем она и вовсе назвала их «козлами».

Как отметил Малькевич, на Украине участились фашистские настроения, которые выражаются в требовании использовать только украинский язык. Он обратил внимание, что страна молниеносно скатывается «в пучину примитивного фашизма».

«Нет никаких прописанных норм и правил, требующих знания в частной жизни языка, исполнения песен и так далее. Происходит безвластие, при котором повестку перехватывает агрессивное меньшинство и диктует свою волю. Об этом стоит говорить на международных площадках… Что это, если не фашизм?» — сказал глава ФЗНЦ в интервью изданию «Слово и Дело».

Напомним, в прошлом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогла договориться с поп-исполнительницей Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) об условиях ее участия в конкурсе. Тогда певица решила не заключать контракт в связи со слишком жесткими условиями. По словам певицы, власти не собирались помогать ей финансово с организацией выступления на конкурсе. Другие украинские артисты также отказались ехать на Евровидение-2019.