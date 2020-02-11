Пермская больница опровергла причастность медбрата к убийству ветеранов

Пермь, 11 февраля. Администрация больницы имени Гринберга в Перми опровергла причастность медбрата-анестезиста Сергея Калинина в смерти пациентов отделения кардиологии.

Руководство медучреждения создало специальную комиссия для проверки сообщений об отключениях аппаратов ИВЛ, что могло стать причиной гибели ветеранов. В комиссию вошли разнопрофильные специалисты, независимые эксперты, представители Минздрава Пермского края.

После проверки документов, истории болезней и заключений патологанатомов за последние четыре года были сделаны следующие выводы. Эксперты на нашли данных, указывающих на преднамеренное причинение вреда пациентам, проведение эвтаназии.

Как отмечается на сайте медучреждения, сообщения из Интернета не подтвердились. Медбрат Сергей Калинин исправно выполняет свою работу, претензий со стороны руководства нет.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, следственные органы продолжают проверку информации, размещенной в Интернете. Он напомнил об ответственности за намеренное распространение недостоверной информации согласно вступившему в силу закону о фейках.

Ранее на форуме «Двач» появился пост о том, что автор якобы убивает ветеранов и получает от этого удовольствие. Пользователи вычислили, что публикацию мог написать Сергей Вольф — медбрат из Кирова.

Вольф записал видеобращение, в котором заявил о своей непричастности к гибели пациентов. Он также добавил, что не писал ничего на форуме.

Однако «Двач» указывает, что история не фейк, к ней якобы может быть причастен другой медик — медбрат Городской клинической больницы в Перми.