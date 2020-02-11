Делегация из России покинула Турцию без сделки по Идлибу

Анкара, 11 февраля. Делегация из России покинула Анкару без определенной сделки по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Российские официальные лица в субботу провели переговоры с турецкой стороной в местном министерстве иностранных дел. Как сообщал глава ведомства Мевлют Чавушоглу, собеседникам не удалось согласовать план действий по Сирии. Поэтому переговоры повторно состоялись в понедельник.

«Нападения на турецкие посты на северо-западе Сирии должны быть немедленно прекращены, они не останутся без ответа», — заявила турецкая сторона по итогам встречи.

В последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации существенно обострилась. Недавно подразделения турецких войск без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам. В результате погибли четыре военных, еще девять получили ранения.

После этого Анкара заявила об авиаударах по 40 целям в Идлибе, хотя Минобороны РФ не зафиксировало пересечения сирийской границы турецкими самолетами.

10 февраля ситуация повторилась. На этот раз турецкая армия потеряла пятерых солдат, столько же были ранены.