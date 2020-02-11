Депутат Власов удивился появлению Собчак на Первом канале с новым шоу

Москва, 11 февраля. Депутат Госдумы Василий Власов осудил Первый канал за новое вечернее шоу «Док-ток», которое ведет Ксения Собчак, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне кажется, что в этот раз на этой неделе Первый канал пробил дно, потому что в свет вышло ток-шоу, ведущей которого является Ксения Собчак. Да-да, именно та Ксения Собчак, которая — цитата «с точки зрения международного права считает Крым украинским», — заявил Власов.

По словам депутата, он не знает, кто занимается редакционной политикой на Первом канале, «и как вообще решили эту девицу допустить до того, чтобы она вела ток-шоу». В своем выступлении он также обратился к коллегам из профильного комитета Госдумы с просьбой обратить внимание на передачи, которые выходят в эфир на федеральных каналах.

«Я еще раз прошу обратить внимание наш комитет по информационной политике, нового председателя комитета на то, какие ток-шоу, какие передачи показывают у нас на федеральных каналах», — подытожил Власов.

Как ранее сообщал ФАН, новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартовало на Первом канале 10 февраля. Программа выходит с понедельника по четверг в прайм-тайм. В ней будут обсуждаться истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.

Собчак уже работала с Первым каналом. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу « Последний герой», которое выходило в эфир с ноября 2008 года.