Причину столкновения катеров на Пхукете назвали в посольстве России. События дня. ФАН-ТВ

Плюсы санкций Санкции США положительно влияют на российскую экономику. Например, благодаря пополнению «черного списка», Москва нарастила поставки нефти американской стороне. Эксперты полагают, что это произошло на фоне санкций против Ирана и Венесуэлы. После этого США и обратились к России. Об этом пишут журналисты Die Welt. В доказательство немецкое издание привело данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Штатов. В документе говорится, что в октябре прошлого года Москва заняла второе место по экспорту сырья в Вашингтон, а в ноябре и вовсе побила рекорд поставок.

«Нормандский саммит» под угрозой? «Нормандский саммит» под угрозой срыва. Причина — бездействие Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко. Как отмечает дипломат, Киев не выполняет никаких договоренностей, которые были приняты на саммите в декабре прошлого года. Из всего плана, который должен привести к миру в Донбассе, состоялся только обмен удерживаемых лиц. Встреча «нормандской четверки», в которую входят лидеры России, Германии, Франции и Украины, должна состояться в апреле. В российском МИД уверены, до этого времени Киев вряд ли успеет выполнить все свои обязательства.

Трагедия на Пхукете Причиной смертельной аварии на воде вблизи Пхукета могло стать превышение скорости. Это основная версия, которую сейчас рассматривает местная полиция. Об этом сообщил генеральный консул России на острове Владимир Соснов. Причем, капитаны двух катеров превысили скорость в три раза. Трагедия на курорте произошла накануне. У побережья Пхукета столкнулись два катера, на которых находилось около 35 российских туристов. Погибли двое детей, 20 наших соотечественников получили ранения. По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело.