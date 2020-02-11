РФ надеется на исполнение договоренностей парижского саммита по Донбассу

Москва, 11 февраля. Время для согласования весенней встречи в «нормандском формате» еще есть, российская сторона надеется, что удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле позицию заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, заявившего, что в случае, если Киев не выполнит условия саммита, встреча лидеров «четверки» в апреле может не состояться.

«Вы знаете, что ведется обсуждение на уровне помощников соответствующих глав государств, как это было решено, на уровне министерств иностранных дел. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа. Пока идет рабочий процесс, еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая ведется экспертами, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе», — сказал представитель Кремля.

Ранее замглавы российского МИД предупредил об угрозе срыва нового «нормандского саммита» из-за действий Украины, которая не выполняет договоренности по Донбассу, напоминает «Царьград». Руденко указал, что в декабре лидеры «четверки», договорились, что Киев закрепит в законодательстве особый статус Донбасса, откроет новые пункты пропуска и осуществит обмен пленными и разведение сил с ДНР и ЛНР на трех участках линии соприкосновения. Однако все, что украинская сторона выполнила за почти три месяца, — это обмен пленными заключенными.

Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для отмены встречи в «нормандском формате» есть все основания. Он отметил, что Киев намеренно тормозит процесс урегулирования, чтобы перестроить всю систему Минских соглашений.