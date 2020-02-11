Пушилин о желании Киева остановить войну: Голос Донбасса не слышен из-за канонады

В Донецкой и Луганской народных республиках никто не верит в искренность сообщений официального Киева по поводу желания президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

О каком мире идет речь?

Владимир Зеленский искренне хочет прекратить войну на территории Донбасса, и для этого его команда делает все возможное. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и «нормандском формате», и в Минске», — заявил Ермак.

Кроме того, украинский политик выразил мнение, что Россия, которая, между прочим, не является участником гражданской войны на Украине, также желает решить вопрос Донбасса, иначе «у нас бы не состоялась встреча лидеров в Париже, у нас не продолжался бы процесс в Минске».

Ермак добавил, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации российского президента Дмитрием Козаком.

«Он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение», — отметил Ермак.

Зеленский не может и не хочет

Как отметил Денис Пушилин, в Донецкой и Луганской народных республиках никто не верит в искренность сообщений официального Киева по поводу желания Зеленского прекратить войну. Президент Украины этого и не хочет, и не может, уверен глава ДНР.

«Если бы хотел, как пишут украинские СМИ, то не отказался бы от разведения вооружений по всей линии разграничения, а также главнокомандующий Зеленский давно отдал бы публичный приказ о прекращении огня с указанием последствий за его нарушение. Среди желающих прекратить войну помощник украинского президента Ермак не назвал самых главных жаждущих мира — жителей ДНР и ЛНР. Голос Донбасса, очевидно, не слышен в Киеве из-за канонады, ежедневно устраиваемой украинскими вооруженными формированиями», — обратил внимание Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики заметил, что только за этот месяц Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 260 раз, из них с применением тяжелого вооружения — 69 на донецком, горловском и южном направлениях. При этом разрушено и повреждено 25 домостроений и четыре объекта инфраструктуры.

«Гораздо громче и убедительнее любых «миротворческих заявлений» официального Киева прозвучали 1814 боеприпасов, выпущенных по республике только с начала месяца. Это смертельное железо заглушает все слова о мифических желаниях Зеленского тысячекратно», — заключил Денис Пушилин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.