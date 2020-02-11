Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Украины

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента Украины. Новым главой офиса стал Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

«Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя офиса президента Украины», ― сказано в указе главы Украины.

Вторым указом Зеленский назначил на освободившуюся должность Андрея Ермака, который ранее занимал пост помощника главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что Богдан написал заявление о своем увольнении из-за ультиматума США. Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента, сообщили источники украинского издания LIGA.net. Администрация Трампа отказывалась от встречи с Зеленским, так как Богдан ассоциируется с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, уход Богдана с поста станет ударом для Зеленского. Богдан — один из немногих, кто что-то смыслит в своем деле и ориентируется в повестке, заявил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.