Кремль указал на необходимость выполнения сочинских договоренностей по Сирии

Москва, 11 февраля. Для нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии необходимо выполнение сочинских договоренностей. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наиболее важным мы считаем выполнение сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. И, конечно, пресечение любой террористической активности, направленной против сирийских вооруженных сил и российских объектов. Мы считаем подобные вылазки недопустимыми», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Песков обратил внимание, что российскую сторону беспокоит ситуация в сирийском Идлибе. По его словам, в течение длительного периода террористические группировки довольно свободно чувствуют в Идлибской зоне.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит ответственность за происходящее в указанной зоне, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что ни на ком.

«Это зафиксировано опять же в тексте. Мы не даем никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места ни для каких оценок, нет допуска для трактовок», — резюмировал он, подчеркивая необходимость выполнения подписанного в Сочи меморандума.

Напомним, переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи 22 октября. По окончании встречи двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что военная операция Турции в САР прекращается, а на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения военной полиции России и сирийской пограничной службы. Военные РФ и Сирии призваны содействовать отводу курдских бандформирований от границы на 30 километров.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день сирийские власти работают над политическим урегулированием ситуации, зачисткой некоторых районов республики от боевиков и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.