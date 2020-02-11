Песков рассказал о работе над поправками к Конституции РФ

Москва, 11 февраля. Увеличение в Конституции РФ квоты президента в Совете Федерации является только одной из инициатив, принятых решений пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что конституционная группа выступила с предложением увеличить квоту президента в Совете Федерации. Они поинтересовались, как оценивают эту идею в Кремле.

«Я вам могу ответить то же самое: ничего пока не определено, принятых решений нет. Поэтому это одна из многих предложений и инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы. Мне нечего нового вам сообщить», — сказал он.

Журналисты также попросили Пескова назвать примерные ориентиры, когда может быть дана обратная связь по предложениям в Конституцию.

«Какого-то четкого дедлайна нет, работа ведется. Давайте дождемся четверга. Там какие-то заявления будут сделаны», — уточнил пресс-секретарь.

Напомним, подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе.

Опрос показал, что о предложениях главы государства знают почти 60%, об их сути и содержании хорошо осведомлены еще 25%. Подавляющее большинство (71%) респондентов ответило положительно на вопрос о том, считают ли они возможным внесение изменений в Конституцию РФ. Затруднялись ответить 13%, 16% высказались против.

Также респондентам завали вопросы в формате «если говорить об отдельных предложениях, то вы поддерживаете или не поддерживаете» конкретную поправку.