Солнцев оправдал Водонаеву, назвавшую получателей маткапитала «рожающим быдлом»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев (Калганов) заявил, что угодившую в скандал из-за «рожающего быдла» Алену Водонаеву не заткнуть никакими налогами, объявлениями в розыск и вызовами в полицию.

Во вторник стало известно, что экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву разыскивает Федеральная налоговая служба за долги за автомобиль и дачу в Подмосковье на сумму более 45 тысяч рублей. Коллега девушки по реалити-шоу Рустам Солнцев счел преследование Водонаевой налоговиками «некой формой репрессий» из-за ее высказывания о «рожающем ради маткапитала быдле».

«Она рожать точно не будет, чтобы покрывать долги, как шутят журналисты. Понимаете, этими новостями о долгах перед налоговой, о вызове в полицию и так далее Водонаеву точно не заткнешь. Она чего-то испугается? Нет, конечно. У нее школа «Дома-2». Она никогда в жизни не заткнется. Мы все вышли оттуда тефлоновые, каменные. Поэтому пусть разыскивают, преследуют, но она как долдонила свое, так и будет долдонить», — сказал Рустам Солнцев в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом шоумен уверен, что «глупая реакция» на пост Водонаевой, критикующий расширение программы маткапитала, «раскрыла ящик Пандоры».

«Они на свою голову вырастили у себя под носом диссидентку. Своей глупой реакцией на ее пост. Они отнеслись к этому всерьез, стали ее оскорблять, пошла в ответ реакция уже от нее, и еще неизвестно, кто кого победит. Она точно не прогнется. Ей есть, что терять тут? Нет. Они открыли ящик Пандоры, она им всем еще покажет. Знаете, какая Алена языкастая? Вот пусть теперь получают по полной. А все эти репрессии, налоги — ерунда. Она их заплатит и все», — считает Солнцев-Колганов.

Напомним, после того, как президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении первого ребенка, Алена Водонаева написала гневный пост в Instagram, в котором раскритиковала расширение получателей выплат, считая, что «быдло» начнет рожать ради денег, чтобы тратить их на бутылку водки. Это высказывание возмутило видных российских политиков, а глава государства назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против господдержки семей с детьми. Это спровоцировало новый виток скандала — Водонаева заявила, что мечтает уехать из «такой страны», при этом призналась, что всегда считала Путина «сексуальным, привлекательным, сильным мужиком».