Кремль обозначил обязанности Козака на новом посту

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак будет курировать украинское направление, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли Козак главным сотрудником, кто занимается вопросами Украины.

«Могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализуют», ― сообщил Песков.

Представитель Кремля объяснил, о какой именно интеграции идет речь.

«Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она успешно участвует», ― добавил Песков.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу в связи со сменой курса на украинском направлении. В январе текущего года президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ. Прежде Козак занимал должность заместителя председателя правительства.