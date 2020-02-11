Политический аналитик Армен Гапарян уверен, что в основной закон России может обойтись без включения в него национальных проектов.

Ранее депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина выразила мнение, что в новой редакции Конституции России должна найти отражение реализация национальных проектов.

«Национальные проекты — это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы и потенциал страны на достижении ключевых целей развития государства», — сказала она.

По мнению Баталиной, нацпроекты могут быть закреплены в основном законе в части о приоритетах государственной политики. Однако с ней не согласился известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что поправки в части включения национальных проектов могут чрезмерно раздуть основной закон.

«Я не стал бы торопиться с реализацией этой инициативы по той лишь причине, что я последние две недели как минимум наблюдаю парад безумия, когда все подряд, вот все что только можно, пытаются включить в конституцию. Мне представляется, что это лишнее, ведь конституция должна фиксировать основополагающие государственные точки на многие годы. Вот это главное, а реализация нацпроектов, как мне представляется, может вполне себе может формироваться без фиксации в основном законе. В противном случае можно дойти до абсурда. Ну давайте еще в конституцию будем включать словосочетание «Пушкин наше все». Это же тоже очевидно для всех. Не стал бы с этим торопиться, и не надо раздувать конституцию», — заявил Гаспарян.

Собеседник ФАН уверен, что национальные проекты должны исполняться вне зависимости от того, включены они в основной закон или нет. Соответственно и отвечающие за их реализацию люди должны нести полную ответственность за свои обязанности.

«Мы можем условно вписать нацпроекты. Но что будет завтра? Мы же не можем каждый год проводить условный референдум, голосование или плебисцит по дополнительным поправкам — это же абсурдно. Всем кажется, что если есть принимающая поправки рабочая группа, если заксобрание готовит свои предложения, то логично что все будут выступать с определенного рода предложениями. Но у меня просто опасения, что от этого конституция может быть раздута чрезмерно и в этом ничего хорошего нет», — заключил радиоведущий.

Напомним, 5 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что у нового правительства совсем не остается времени на раскачку в деле реализации национальных проектов. Сами же изменения в основной закон глава государства анонсировал 15 января во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. Все предложенные гарантом инициативы будут вынесены на всенародное голосование, которое может состояться уже весной 3030 года.