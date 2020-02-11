Кремль рассказал о сроках голосования по конституции

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сроках проведения Всероссийского голосования по поправках в Конституцию РФ.

Песков прокомментировал возможность проведения голосования 25 апреля и назначение выходного в этот день.

«Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принимается. Поэтому говорить о принятых решениях пока невозможно», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что сроки проведения голосования пока не объявлялись. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ оценил возможность проведения комплексного голосования. Представитель Кремля подтвердил, что глава государства Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по подготовке проекта предложений о внесении поправок в конституцию.

«Никаких решений нет на этот счет. Не секрет, что в четверг будет встреча Путина с рабочей группой по изменению конституции. Можно предположить, что там речь пойдет об основных параметрах, о тех, которые обсуждаются в группе. Пока не можем говорить о каких-то четко определенных и решенных параметрах», ― подытожил Песков.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд административных и социальных реформ, требующих поправок в конституцию. В частности, речь шла об изменении баланса власти с усилением роли парламента.

После этого правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин, который прежде возглавлял Федеральную налоговую службу. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января. 15 апреля премьер выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Опрос «Левада-центра» показал, что подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе. Большинство (71%) респондентов ответило положительно на вопрос о том, считают ли они возможным внесение изменений в Конституцию РФ.