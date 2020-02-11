Выборы в Камеруне прошли в спокойной атмосфере, несмотря на прогнозы местной оппозиции

Яунде, 11 февраля. Выборы в муниципальные и законодательные органы Камеруна прошли прозрачно и в спокойной обстановке без каких-либо серьезных инцидентов, несмотря на призывы к бойкотированию избирательного процесса со стороны лидеров нескольких политических сил. Об этом сообщил в ходе брифинга для прессы, сразу же по окончанию работы всех избирательных участков, министр территориального управления страны Пол Атанга Нджи.

«Выборы в законодательные и муниципальные органы власти прошли по всей стране спокойно и прозрачно», — подчеркнул камерунский чиновник.

Стоит отметить, что выборы в Камеруне завершились в минувшее воскресенье, 9 февраля. По словам министра, подавляющее большинство камерунцев проигнорировали оппозиционных партийных лидеров, призывавших граждан не принимать участие в волеизъявлении, и все же пришли на избирательные участки для того, чтобы отдать голоса за своих кандидатов.

По информации властей Камеруна, в выборах 9 февраля по всей стране проголосовало более 6,5 миллиона камерунских граждан, которые выбирали депутатов и муниципальных советников. За 180 депутатских мандатов Национального собрания боролись представители 43 различных политических партий. Среди местных администраций избирались советники из 360 коммун страны.

Таким образом, несмотря на заявления ряда правозащитных организаций и политических сил, которые говорили о невысокой явке избирателей, особенно в англоязычных районах африканского государства, где якобы имеет место сепаратистский кризис и имеются проблемы с безопасностью, выборы прошли без серьезных инцидентов и довольно спокойно, о чем и рассказал на пресс-конференции Атанга Нджи.

Ранее сообщалось о том, что избирательные участки были закрыты 9 февраля в 18.00 по местному времени. Окончательные результаты долгожданных парламентских выборов и выборов в местные муниципалитеты, по данным средств массовой информации Камеруна и местных журналистов, будут оглашены в течение ближайших двух недель.

Напомним, прошедшие в Камеруне выборы изначально планировалось провести еще два года назад, в 2018 году, но затем избирательный процесс был отложен более чем на год. Полномочий членов нынешнего камерунского Национального собрания (нижней палаты парламента) должны были быть исчерпаны осенью 2018 года.