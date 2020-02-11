В ДНР дали Украине совет, как не допустить экономической катастрофы

Пока Украина не очистится и не наведет порядок внутри политической арены — она не сможет проводить независимую от международного капитала экономическую политику и никакие министерства ей не помогут. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа.

Гибель украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что на Украине гибнет промышленность. По его словам, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.

«Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались», — заявил Дубинский.

Но, по мнению Дубинского, Киев «меняет кровати» вместо того, чтобы изменить ситуацию. Необходима ротация министров в правительства, считает он.

«Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности», — добавил депутат.

Ситуация близка к катастрофической

По словам депутата Нарсовета ДНР Романа Лепы, для возрождения промышленности нужны не новые министерства, а суверенная экономическая политика. Ситуация с украинской промышленностью близка к катастрофической.

«Фактически на Украине произошла деиндустриализация. Если после распада Советского Союза УССР была одной из самых экономически развитых республик, в которой преобладали отрасли с высокой добавленной стоимостью, то теперь по данным украинских СМИ в структуре экспорта преобладает сырье и полуфабрикаты — 76%», — пояснил Роман Лепа.

Как отметил депутат, только за последний год спад в экспорте технологической продукции промышленных групп Украины составил 8,8%, экспорт продукции черной металлургии упал на 11,1%. Политик напомнил, что Владимир Зеленский недавно рассказывал про «лавину инвестиций», которая накроет Украину. Однако для инвесторов не созданы условия, не выстроена инфраструктура, по-прежнему процветает коррупция и разгул национализма, которому, как известно, «закон не писан». При таких обстоятельствах инвестиции Киеву придется долго ждать.

«Хочу подчеркнуть, что такая ситуация была создана на Украине намеренно. МВФ, ВТО, финансовые структуры Джорджа Сороса сделали все для того, чтобы уничтожить высокотехнологичные отрасли украинской промышленности. Разрушено авиастроение, электроника, автомобилестроение находится на грани уничтожения. Машиностроение и другие отрасли с высокой добавленной стоимостью из года в год сокращают свое производство», — добавил Роман Лепа.

Политик ДНР напомнил, что международным финансистам не нужны конкуренты, им нужны рынки сбыта. Поскольку именно они контролируют власть на Украине, то развивать промышленность они не позволят.