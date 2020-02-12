Сирийская армия освободила ряд деревень на юго-западе провинции Алеппо

Дамаск, 12 февраля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают операции против террористических организаций в юго-западной части провинции Алеппо.

Накануне военным удалось освободить деревни Кафр Алеппо, Канатер и Камари после того, как террористические группировки понесли серьезные потери в живой силе и боеприпасах, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Менее чем через 24 часа после освобождения деревень Аль-Бавабия, Аль-Ксейбийя, Тал-Хадья, Аль-Зорба, Буркум и сельскохозяйственного исследовательского центра «Икарда» в юго-западной сельской местности Алеппо армейские подразделения возобновили обстрел террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

Как отметил один из полевых офицеров, армейские подразделения САА продолжают прогрессировать и добиваются новых побед против вооруженных террористических организаций. Он также указал важность освобождения территорий в районе моста Аль-Баркум, который расположен в 17 километрах от города Алеппо.

Напомним, что сирийская армия продолжает добиваться прогресса в районах провинция Идлиб и Алеппо, где продолжают орудовать незаконные вооруженные группировки. В данный момент войска воюют с джихадистами, чьи позиции находятся в населенных пунктах Марьюда, Макхала, Хирбет Аль-Куса и Хувейр Аль-Эйс.

Другая часть армии наступает со стороны юга Алеппо — военные продвигаются на оси поселка Аль-Эйс, зачищая регион от незаконных вооруженных группировок. На северо-востоке и востоке города Идлиб САА продолжает наносить мощные артиллерийские и ракетные удары по путям передвижения боевиков в районе Тафтаназа и Сармина. Стоит отметить, что бойцам Дамаска уже удалось перехватить пути снабжения противника. Кроме того, сирийские бойцы активно взять под контроль автотрассу Хама — Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.