Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика

Москва, 11 февраля. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Кулика. Основанием послужило его письменное заявление, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В нижней палате парламента член «Единой России» представлял Липецкую, Владимирскую, Рязанскую и Воронежскую область. Он входил в комитет по бюджету и налогам.

Как сообщалось ранее, Кулик станет советником председателя Госдумы Вячеслава Володина. Освободившийся мандат получит бывший вице-премьер Алексей Гордеев.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.