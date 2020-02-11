Поклонники оценили новый образ Бузовой

Москва, 11 февраля. Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2», певица и дизайнер Ольга Бузова поделилась со своей армией поклонников фотографией, на которой артистка запечатлена в новом образе. Снимок исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.

«Немного изменила прическу, и уже все смотрится по-другому. Как вам мой сегодняшний образ?» — поинтересовалась ведущая у поклонников.

Фолловеры по достоинству оценили стиль певицы, отметив, что она выглядит свежо, ново и красиво.

«Образ просто кайф. Идеально красивая!» — комментируют фанаты.

Другие участники обсуждения отметили, что Бузова всегда прекрасно выглядит вне зависимости от имиджа и прически, пишет «Вечерняя Москва».

«Прическа огонь, тебе все идет!» — отмечают комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил образ исполнительницы. По мнению некоторых комментаторов, раньше она выглядела красивее. Как пишет «Утро.ру», ненавистники певицы раскритиковали ее новый образ и посоветовали вовсе не выкладывать фотографии в социальные сети.

«С короткими волосами намного лучше», — возражают хейтеры.

Ранее менеджер Бузовой прокомментировал скандал из-за «позорного» выступления певицы на ростовском корпоративе.