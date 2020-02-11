Боевые «Союзы», «одержимые твари» и прочая фантастика информационной войны в Идлибе

Успехи сирийской армии в Идлибе стали причиной для новой информационной кампании в западных СМИ. Медиаресурсы вновь раскручивают информационную кампанию, обличая «кровавый» Дамаск и «преступления российских военных». Сейчас, набрав в Twitter запрос Syria murder, вы с гарантией получите концентрированную дозу сведений о «зверствах сирийской армии» в Идлибе. Автор Telegram-канала «Рыбарь» в статье для Федерального агентства новостей рассмотрел новую информационную атаку на Сирию и РФ.

Турция атакует в информационном пространстве

10 февраля турецкая армия начала «виртуальное» наступление на позиции САА в Идлибе. Объявленное было наступление остановили практически сразу. Боевики из протурецких группировок вместе с регулярными турецкими войсками заняли позиции на линии соприкосновения — на границе Идлиба и Алеппо. Сирийцы и турки обменялись артиллерийскими ударами, в результате чего погибли шесть турецких военнослужащих, дислоцированных в районе Тафтаназа.

Турки объяснили приостановку наступления тем, что ждут результата переговоров в Анкаре ввиду «отсутствия договоренностей по Идлибу с российской стороной». Новый раунд переговоров ожидаемо закончился ничем из-за противоположных подходов российской и турецкой сторон к разрешению идлибского вопроса.

На фоне «виртуального» противостояния между турками и сирийской армией (подобные случаи уже происходили, к слову, осенью 2019 года — армия Турции так же «освобождала Манбидж от сирийских оккупантов», делая селфи на линии соприкосновения) в информационном пространстве разворачивается полноценная медиабаталия.

Наступление в Идлибе

Ключевые цели операции «Рассвет в Идлибе» — уничтожение боевиков на территории провинции и деблокирование стратегических автомагистралей М5 Дамаск — Алеппо и М4 Латакия — Алеппо. За время операции сирийские военные освободили более 1000 кв. км территории, взяли под контроль почти всю трассу М5, не дойдя нескольких километров до Алеппо, и заняли стратегически важный перекресток трасс М4 и М5 у Серакиба. До Идлиба, столицы «сирийской революции», осталось всего 7 км.

Ход боевых действий фиксировали военкоры ANNA News и Олег Блохин, которые первыми оказывались на передовой и вместе с САА входили в освобожденные от боевиков города и села. Они получили достаточно фото- и видеоматериалов с благодарными местными жителями, которые чудом уцелели в боевых действиях.

Было найдено немало следов деятельности джихадистских группировок — в «Штабе революционеров Серакиба» был найден висящий на стене флаг группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), а на въезде в город — биллборды со словами «Демократия дозволяет прелюбодеяние» и «Шииты — враги ислама».

Радикальные «борцы с джихадизмом»

Забавно в связи с этим наблюдать посты на тему «падения Маарет ан-Нумана» в Twitter, которые пишет Элизабет Цурков, сотрудница Исследовательского института внешней политики США (FPRI), которая специализируется на Леванте. Оказывается, штаб джихадистов в Серакибе — это «оплот гражданского общества, женских групп, борьбы с джихадизмом».

Syrian regime forces just captured Maarat al-Numan, Idlib. The local fighters retreated from the city to avoid getting besieged. A bastion of civil society activism, women's groups, resistance against jihadism, is now in the hands of the Assad regime, empty of its inhabitants. pic.twitter.com/wmeN1U5RyA — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) January 28, 2020

В настоящее время «борьба с джихадизмом» в Идлибе выглядит следующим образом: десять дней назад прозвучало будничное заявление, что на фронт в западном Алеппо отправляются подкрепления из боевиков группировки «Нур ад-Дин аз-Зинки». Представляется это как помощь «отважных муджахидов» и «борцов с нечистью».

Однако именно эти боевики в 2016 году отрезали голову палестинскому подростку в деревушке Мухаям-Хандарат на севере Алеппо — 14-летнего мальчика обвинили в связях с проправительственным ополчением «Лива аль-Кудс» и жестоко казнили при большом стечении народа, сняв это на видео.

Те же «борцы с джихадизмом» похитили в 2013 году в Алеппо архиепископов Болуса (Езиги) и Грегориуса (Йоханну Ибрагима), которые вели переговоры об освобождении двух других похищенных священников. Только в начале 2020 года стало известно, что архиепископы были казнены палачами «Нур ад-Дин аз-Зинки» еще в 2016 году.

След ИГИЛ

Упомянутые «настоящие борцы за свободу Идлиба» — речь о джихадисткой коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» — не скрываясь носят шевроны с флагом ИГИЛ1. Например, таким шевроном щеголяет боевик-«ингимаси», заснятый в ходе столкновений с САА к юго-западу от Алеппо.

В ходе боев под Серакибом в Идлибе появилось видео с раненым боевиком протурецкой коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». На плече у него — также шеврон ИГИЛ.

Баталии в Telegram

Между тем связанные с боевиками в Идлибе ресурсы в Telegram продолжают информационную и психологическую накачку целевой аудитории. Их владельцы, скудно владеющие русским языком, рассказывают о виртуальных преступлениях, которые совершают «два кровавых режима: асада (обязательно с маленькой буквы) и Путина (а вот тут с большой)».

Пару дней назад, когда начал решаться вопрос Идлиба, количество сообщений об ужасах, которые творят «режим мясника» и «Россия, одержимая жаждой убивать тварь из кошмара», которая «следует за несчастными по пятам, настигая и мучительно лишая жизни» (без преувеличений — это прямая цитата идлибского канала, название которого удивительным образом совпадает с наименованием периодического издания «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ).

С помощью психологических манипуляций, слов и фраз-«триггеров», перевирая факты, записывая фейковые ролики и публикуя откровенные вбросы, рассчитанные на общее скудоумие аудитории, поклонники террористов в Идлибе пытаются управлять общественным мнением.

«Птичку жалко»

Медиаресурсы «Хайат Тахрир аш-Шам» рассказывают, как «работники РПЦ благословляют российское оружие прежде, чем оно обрушится на мусульман в Сирии». С чего на мусульман должен обрушиться космический корабль «Союз» или зачем тащить в Сирию ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», поклонники «Хайят Тахрир аш-Шам» уточнять не стали: главное вызвать возмущение целевой аудитории и добиться пропагандистских целей.

В ходе пятничных митингов, которые стали уже традицией, население Идлиба протестует против репрессий против власти джихадистов и турецкой оккупации, «медиаактивисты» в Идлибе стараются снимать плакаты с призывами «не бомбить», написанными на русском языке — даже не вспоминая при этом о том, зачем в действительности люди собираются на митинг.

Другой пример: в соцсетях в Сирии распространяют видеозапись, где привязанного пса сжигает заживо «солдат Асада». Видеоролик, снятый якобы в Идлибе, появился как нельзя «кстати» для боевиков. Он взывает к сильным человеческим эмоциям: зритель сострадает безвинно и жестоко убитому живому существу, испытывает ярость и бессилие перед творящимся ужасом, ему предлагается сопоставить страдания собаки и мирных жителей в Идлибе.

В один голос медиаресурсы в Идлибе утверждают, что для боевиков оппозиции такая ситуация «абсолютно исключена и невозможна, потому что само наше общество живет иными ценностями, где в приоритете чужая жизнь, имущество, неприкосновенность свобод без права на то».

При этом нет никаких доказательств того, что это действительно военнослужащий САА — на нем просто камуфляжная форма. Видео распространяют идлибские медиаресурсы, которые наложили на него жалостливую музыку для пущего эффекта. Стоит отметить, что найти на фронтах в Идлибе и Алеппо сирийского солдата в настолько идеальной форме, без дырок и подпалин, с новой футболкой, — практически нереально.

Методы пропаганды по мотивам «Белых касок»

Известные своей скандальной репутацией «Белые каски» клепают наспех снятые видеоролики один за другим, вообще не заботясь о какой-нибудь достоверности.

На вот этом видео «Белые каски» якобы извлекают трупы мирных жителей, погибших в результате авиаударов по Арихе. Лица «погибших» замазаны, под предлогом «нелицеприятного зрелища» (хотя раньше «Белых касок» это совершенно не смущало). В конце ролика появляются репортеры и медиаактивисты боевиков, которые стремятся первыми запечатлеть «героев».

В другом постановочном ролике доблестный спасатель «Белых касок» (который почему-то в одиночку бродит по подвергшемуся бомбардировке городу с включенной камерой GoPro) бесстрашно заходит в разбомбленное здание без единого источника света, не опасаясь детонации неразорвавшегося боеприпаса, и в темноте находит «детский труп», у которого отсутствуют внешние признаки окоченения.

Другие идлибские «сторонники истины» выкладывают ролик с горящим манекеном детского тела, предварительно облитым в мазуте, рассказывая о «позе борца» и доказывая, что это — результат авиаудара [не иначе как зажигательным воздушным боеприпасом].

Истерия фейков

С каждым днем истерия в «террористическом Интернете» набирает обороты. Медиаактивисты используют ее не только для того, чтобы вызвать жалость к мирным жителям Идлиба и ненависть к сирийцам и русским: террористические медиаресурсы зарабатывают деньги. Так, известный среди русскоязычных боевиков узбек Фарук аш-Шами собирает биткоины на мотоциклы, форму и снаряжение для боевиков, не забывая при этом удалять свои аккаунты и плодить фейки. К огорчению сторонников боевиков, регулярно оказывается, что «ничего не собрано», а все счета и аккаунты заблокированы «кровавым ФСБ».

Количество фейков и вбросов об Идлибе растет в геометрической прогрессии: непрерывно вырываются фразы из контекста публичных выступлений и заявлений официальных лиц, публикуются «письма подписчиков», которые пишут стихи с осуждением «терроризма асада и Путина». Однако при этом качество материала стремительно падает: даже заслуженным фейкометам из «Белых касок» в Интернете уже просто никто не верит, кроме рьяных сторонников Эрдогана и западных «борцов за сирийскую свободу», кровно заинтересованных в грантах.

В результате мы наблюдаем низкокачественную, любительскую информационную войну, которую ведет идлибская джихадистская «экосистема» в эпоху постправды.

Facundus est error, cum simplex sit veritas («Ложь красноречива, правда проста»).

1 Организация запрещена на территории РФ.