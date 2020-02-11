Путин во вторник встретится с главой «Роснефти» Сечиным

Москва, 11 февраля. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, эта компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, сегодня у российского лидера запланирован ряд рабочих встреч.

«После 20.00 вечера мы ожидаем международный телефонный разговор, проинформируем. Плюс сегодня встреча по нефтяным делам с Сечиным. Встреча по итогам 2019 года. «Роснефть» — это крупнейший налогоплательщик в стране», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече обсуждаться сделка ОПЕК+, Песков предположил, что президент РФ и руководитель «Роснефти» могут ее обсудить.