Записи врача из концлагеря в Белоруссии помогут установить имена жертв нацистов

Минск, 11 февраля. Тетрадь, в которой вел записи врач нацистского концентрационного лагеря в Белоруссии, нашли при ремонте здания в Новополоцке.

В наши дни Боровуха — часть Новополоцка, однако перед войной была поселком, на территории которого немцы в 1941 году устроили концлагерь. В Шталаге 354 погибли более 25 тысяч человек.

Нацисты при отступлении из концлагеря старались уничтожить все документы, поэтому свидетельств их преступлений здесь не осталось. Тем более уникальной становится найденная тетрадь, в которую медик скрупулезно вносил данные о больных военнопленных в 1942 году — почти 400 фамилий.

«При ремонте все лишнее скидывали на улицу. И тетрадка на улице оказалась», — рассказал Владимир Заворотний из поискового отряда «Разведчики воинской славы».

Поисковики считают, что найденные записи помогут установить имена жертв нацистского режима. Теперь они хотят проверить и другие здания.

Напомним, Минобороны России к 75-летию освобождения Риги от фашистских захватчиков рассекретило документы, в которых рассказывается о зверствах нацистов в концлагере Саласпилс, расположенном недалеко от столицы Латвии. Это место получило название «лагерь смерти и ужаса». Значительную часть его узников составляли люди, попавшие туда в результате карательных операций Латышского легиона СС.