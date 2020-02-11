Украинские авиалинии оскандалились рекламой с Иисусом и статуей Свободы

Киев, 11 февраля. «Международные авиалинии Украины» (МАУ) запустили скандальную рекламную кампанию «Сделать мир ближе». Эксперт Игорь Димитриев счел рекламу оскорбительной для верующих.

Маркетологи МАУ оскандалились рекламой, уложив в одну постель бразильскую статую Иисуса Христа и американскую статую Свободы. Политконсультант, востоковед Игорь Димитриев отметил, что такая акция может быть расценена верующими как оскорбление.

«Никто не хочет оскорбиться на рекламу «Украинских авиалиний» с Иисусом и статуей Свободы?» – написал эксперт в Telegram-канале «Русский ориенталист».

Руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков удивился, что против рекламы еще не выступили украинские радикалы. Эксперт напомнил, что значительная часть украинских националистов относится к униатской грекокатолической церкви.

«Эти персонажи очень любят кичиться своей «набожностью», но, как оказалось, она заканчивается там, где начинаются бизнес-интересы их реальных хозяев», ― отметил Тюренков.

Эксперт напомнил, что владельцем материнской компании МАУ является группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они, добавил Тюренков, являются иудеями-хасидами, поэтому религиозные чувства христиан им далеки.

Ранее скандал на Украине разгорелся вокруг премьер-министра страны Алексея Гончарука. Телеканал «1+1» опубликовал аудиозапись «совещания», посвященного курсу украинской валюты, на котором премьер-министр якобы отрицательно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности, говорит, что у лидера страны «примитивное понимание экономических процессов». На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в офис канала «1+1». Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что следственные мероприятия проходили в рамках расследования дела о прослушивании Гончарука.