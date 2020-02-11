Сирия новости 11 февраля 12.30: трасса М-5 полностью освобождена, ПВО базы «Хмеймим» сбили два беспилотника джихадистов

Сирия, 11 февраля. Трасса М-5, связывающая Алеппо и Хаму полностью перешла под контроль правительственной армии. Системы ПВО авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» сбили два беспилотника джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам джихадистов на юге Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от отрядов боевиков автомагистраль М-5, а также, по неподтвержденным данным, потеряли несколько бойцов в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают укрытия курдских боевиков на севере Алеппо в районе Азаза.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в установке бомбы на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что якобы совершила контратаку на позиции сирийской армии и союзных сил на юге Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: провели в Шхиле на востоке Дейр-эз-Зора рейд совместно с силами международной коалиции.

Провинция Латакия

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майора Юрия Боренкова, системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» отразили вечером 9 февраля две атаки джихадистов, совершенные с помощью беспилотников. Как указано в заявлении генерал-майора, первая атака с северо-западного направления была отражена ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Сбитый беспилотник рухнул в двух километрах от базы. В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления, была поражена на удалении шести километров от авиабазы. Боренков уточнил, что атака была предпринята с наступлением темного времени суток. База не пострадала и продолжает функционировать в плановом режиме.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции ВВС Сирии продолжают работу над позициями джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Как передает агентство Jist TV, вертолеты нанесли удары по позициям боевиков у поселка Аль-Джина, деревни Атариб и в западных окраинах города Алеппо в районе Рашидин.

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) работает по позициям боевиков в предместьях поселения Умм-аль-Кубра, как передает источник в сети twitter (@huseyinbozan). По информации телеканала Al Hadath, сирийские военнослужащие в ходе проведенной операции выбили боевиков из форпостов, которые располагались на последнем отрезке автомагистрали М-5. Магистраль протяженностью 432 километра связывает Дамаск с районами на севере Сирии и «экономической столицей» Сирии – городом Алеппо.

На севере провинции возобновились боестолкновения между разрозненный отрядами курдских боевиков и протурецкими группировками. Артиллерия турецких войск и боевиков «Сирийской национальной армии» открыла огонь по укрытиям курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселков Мараназ, Маликия, Шеварга и Кафр-Антун к югу от Азаза, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers.

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания Лил-Тахрир» распространяют сообщения об успешной атаке, произведенной с помощью реактивных систем залпового огня, которая привела к потерям живой силы САА и лояльных ей проиранских подразделений у деревни Мизназ. Джихадисты из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» в свою очередь заявляют, что нанесли удары из противотанковых ракетных установок по укреплениям сирийской армии в районе поселка Джазрая на границе с провинцией Идлиб, в результате чего погибли несколько бойцов союзного САА Корпуса Стражей Исламской революции.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным агентства Alk Habour, в районе нефтегазового месторождения Аль-Так на востоке провинции неизвестные установили самодельную бомбу на военный автомобиль курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Источник не приводит информации о жертвах.

В районе Шабак города Шхиль боевики SDF провели рейд. К ним присоединились вертолеты международной коалиции США, а также члены спецназа, которые десантировали в жилом квартале. Как сообщает информагентство Furat Post, в ходе рейда боевики задержали двух беженцев, которых подозревают в участии в подрывной деятельности против SDF и пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На севере-востоке провинции ВВС Сирии также продолжают свою работу над позициями джихадистов. В рамках операции «Заря в Идлибе» на рассвете с самолетов были нанесены точечные удары по опорным пунктам радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Набель, поселка Кали, на подступах к Серакибу, в окрестностях которого по-прежнему отмечаются боестолкновения, а также у городов Кафр-Саджна и Маар-Зета, как передает агентство Step News.

Боевики «Тахрир аш-Шам» заявили, что провели атаку против правительственных сил у города Серакиб, в ходе которой боевики «Аль-Асаиб аль-Хамра» привели в действие несколько взрывных устройств в момент продвижения САА. Официальные источники не подтверждают заявлений радикалов.

Также поступает информация об ожесточённых боях между САА и боевиками вооруженной оппозиции, которые разворачиваются на фронте у деревни Шейх-Дамис, как передает портал Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.