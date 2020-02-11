Водолацкий назвал истинную причину нежелания Киева остановить войну в Донбассе

Если бы Киев хотел прекратить войну в Донбассе, то отвел бы войска с линии разграничения и остановил обстрел мирных жителей юго-востока Украины. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Зеленский хочет мира?

Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет прекратить войну на территории Донбасса; Киев для этого делает все возможное. Такое громкое заявление сделал помощник украинского лидера Андрей Ермак.

«Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и в «нормандском формате», и в Минске», — заявил Ермак.

Кроме того, помощник украинского президента уверен, что Россия тоже хочет решить вопрос Донбасса, иначе не состоялась бы встреча лидеров «нормандском четверки» в Париже, не продолжался бы процесс в Минске. Правда в Киеве до сих пор не хотят признавать тот факт, что Россия не является участником конфликта. Не желают там открыто говорить и о том, что на юго-востоке идет гражданская война. Легче обвинить Россию в «агрессии», чем решить внутриполитические вопросы, например, предоставив автономию республикам Донбасса.

Также Андрей Ермак сообщил, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

«Он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать — у нас было конструктивное общение», — отметил Ермак.

Зеленский усиливает «Правый сектор»

По мнению депутата Виктора Водолацкого, все, что заявляет Владимир Зеленский и его команда, не соответствует действительности. Потому что все решения по прекращению огня в братоубийственной гражданской войне находятся в руках Зеленского.

«Если бы он хотел остановить войну, то первым бы его шагом как президента стал бы отвод войск и прекращение огня. Именно сегодня продолжаются обстрелы мирного населения, городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик. Его команда — мошенники, которые говорят на любых форумах на Западе, что они за мир и стабильность, но сами для этого ничего не делают. Они усиливают группировку украинской армии — харьковская бригада пришла на линию разграничения. Это говорит о наращивании сил и средств на линии соприкосновения. О каком мире говорит Зеленский? Он собственными приказами усиливает и вооружает и «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), и те бригады, которые сегодня оказываются на линии разграничения», — пояснил Виктор Водолацкий.

Раковая опухоль Украины

Как заметил депутат, Владимир Зеленский — недееспособный президент. Он не управляет Украиной. Как и при Петре Порошенко, страной управляют западные советники. Это люди, которые прибыли из Госдепа, и они никогда не отпустят Украину из своих «дружеских объятий», добавил политик.

«Украина сегодня является мощным раздражителем. Она проводит русофобскую политику. Владимир Зеленский предал своего деда в угоду заокеанским руководителям. Его дед, будучи советским офицером, имеет два ордена Красной звезды, боролся с фашистами. Сегодня внук советского офицера поддерживает бандеровцев. Чем больше этот абсурд, тем быстрее граждане Украины поймут, что они сделали большую ошибку, поверив словам Зеленского о том, что он за мир. Мира не будет, пока Зеленский не станет самостоятельным руководителем. Для этого ему нужно выйти к народу Украины, получить его поддержку, дать приказ своей армии и полиции арестовать всех приспешников Бандеры и Шухевича, посадить их на пожизненные сроки, потому что они пособники фашистов. Начинать нужно изнутри, с уничтожения раковой опухоли, которая сегодня распространилась по всей Украине, кроме юго-востока», — резюмировал Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.