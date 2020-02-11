Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Айрата Хайруллина

Москва, 11 февраля. Депутаты Госдумы в ходе заседания почтили минутой молчания память погибшего Айрата Хайруллина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В пятницу на пятидесятом году жизни трагически погиб наш коллега и друг, депутат Государственной думы четырех созывов, заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Назипович Хайруллин. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — обратился к парламентариям первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане. Борт Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево.