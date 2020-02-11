Пример Pussy Riot доказывает необходимость ужесточения наказания прозападным активистам

Москва, 11 февраля. Более жесткое отношение к проплаченным провокаторам вроде российских Pussy Riot на Украине в свое время могло бы позволить избежать Майдана. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, ситуация со скандально известной группой Pussy Riot не уникальна — многие годы Фонд Сороса, Госдепартамент США и ряд других западных структур буквально «вскармливал» подобные организации на Украине.

«Артистам сбивали чуждые ценности, проплачивали пропаганду протестных настроений, радикализировали их взгляды. В итоге сформировалась целая пятая колонна, активно работающая против государства и подрывающая устои общества», — сказал он в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Цеков уверен, что образовавшаяся пятая колонна настраивала украинское общество на протесты и довела ситуацию до известного Майдана, который привел к гибели людей, и к тому, что к власти пришли «прозападные проходимцы», а страна на многие годы «погрузилась в экономический упадок и хаос».

«Pussy Riot и им подобные группировки в России годами на профессиональном уровне занимаются провокациями за деньги Запада. На мой взгляд, к ним относятся мягко — наказания за явно антироссийскую деятельность должно быть куда жестче. И не только к самим исполнителям, которые намеренно эпатируют и создают скандалы. Но и к фондам в РФ, которые такую «работу» щедро оплачивают», — заявил он.

Сенатор убежден, что с прекращением финансирования количество провокаторов заметно снизится, поскольку они привыкли трудиться не за идею.

«Все эти «грантоеды» привычно живут как на Украине, так и в России. Они выступают за «развитие демократии», «поддержку парламентаризма», «за права человека» и используют многие другие лозунги. Суть одна — дискредитировать моральные, нравственные и ментальные устои, посеять рознь. Если на Украине эти цели реализовывались на антироссийской и русофобской политике, то в России осознанно призывают к гражданскому неповиновению», — отметил он.

Цеков подчеркнул, что подобная деятельность должна грозить более серьезными санкциями, чем предупреждения и административные штрафы. По мнению сенатора, только жесткие меры позволят защитить российское общество от потрясений, которые пытаются организовать провокаторы.