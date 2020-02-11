Дюмин предложил стимулировать ГЧП в интересах диверсификации предприятий ОПК

Тула, 11 февраля. Развитие государственно-частного партнерства нуждается в стимулировании в интересах диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил во время расширенного заседания Союза машиностроителей России глава рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», руководитель Тульской области Алексей Дюмин.

По словам тульского главы, необходимо активизировать создание государственно-частного партнерства в интересах развития гражданского направления ОПК.

«Речь идет и о внесении изменений в закон о ГЧП, и о конкретных проектах», — уточнил Дюмин.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость увеличения спонсирования Фонда развития промышленности как одного из самых результативных и приоритетных институтов развития и поддержки институтов реального сектора экономической сферы.

Как считают члены профильной рабочей группы Госсовета, для развития промышленности нужно уделить тщательное внимание работе по декриминализации экономической деятельности. В частности, Дюмин озвучил инициативу о замене наказания в виде тюремного заключения на штрафы, сопоставимые с размером нанесенного урона.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце 2016 года распорядился довести к 2020 году объем гражданской продукции от суммарной доли производства российского ОПК не менее чем до 17%.