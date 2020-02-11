Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

Дамаск, 11 февраля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль все участки ключевой для республики трассы Дамаск ― Алеппо (М5).

По данным Smart News Agency, во вторник в результате продвижения САА на юге и западе провинции Алеппо все участки трассы перешли под контроль правительственных сил.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что на юго-западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористическими группировками, которые действуют в идлибской зоне деэскалации. Вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в районе населенного пункта Аль-Джина. Step News сообщает также об ударах по террористам в районе населенного пункта Аббин-Симан.