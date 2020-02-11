ФАН объявляет победителей малого конкурса «Хорошие новости России»

По итогам читательского голосования денежный приз за первое место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» отправляется в Белгород, за второе — в Мурманск, а за третье — в Петрозаводск.

Федеральное агентство новостей 4 февраля объявило очередной этап оперативного конкурса «Хорошие новости России», в рамках которого дважды в месяц, по вторникам, поощряются региональные журналисты, освещающие позитивную повестку.

По результатам недельного онлайн-голосования, проходившего на сайте ФАН под публикацией, в которой были названы десять номинантов конкурса, первое место досталось Ольге Петренко. Автор программы «Сельский порядок», выходящей на ТРК «Мир Белогорья», познакомила зрителей с удивительной историей родины военных династий Касатоновых в выпуске «Честь и доблесть прохоровского Беленихина». Эта журналистская работа собрала 50 процентов голосов и принесла своей создательнице 30 тысяч рублей.

На втором месте с 41 процентом голосов оказались Татьяна Куфенко и Александр Саницкий — авторы трогательного сюжета «В Мурманск вернулась собака, которую искали всем Петрозаводском», вышедшего на мурманском телеканале ТВ-21. Им достается 20 тысяч рублей.

А третье место по итогам читательского голосования заняла Анастасия Крыжановская из карельского портала «Республика» — автор статьи «Экогерои: школьник из Петрозаводска снял мультфильм о вреде мусора». Она выиграла в конкурсе «Хорошие новости России» 10 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей и призывает журналистов региональных СМИ активнее участвовать в оперативном конкурсе «Хорошие новости России». Десятка новых претендентов на денежные призы будет отобрана конкурсным жюри во вторник, 18 февраля. Чтобы попасть в их число, присылайте заявки на почту goodrussia@riafan.ru. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 по 16 февраля 2020 года. Важно, чтобы это были авторские информационно-аналитические материалы, освещающие позитивные события страны или региона и формирующие в общественном сознании конструктивные установки и чувство гордости за Россию и ее народ.

Также принимайте участие в одноименном большом конкурсе. Приз за победу в нем составляет 100 тысяч рублей.