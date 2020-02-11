Познер заступился за ведущую, которая засмеялась во время сюжета о льготах

Руководство «ВГТРК Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета об индексации льгот для граждан. Журналист и телеведущий Владимир Познер уверен, что сотрудница камчатских «Вестей» засмеялась «не нарочно, а просто не смогла удержаться», потому что размер льгот показался ей незначительным.

В Интернете появился ролик, на котором ведущая новостей Александра Новикова, рассказывая о повышении размера социальных выплат, не смогла сдержать смеха. Как известно, речь шла о сумме в 127 рублей, которую местные власти заложили в ежемесячный социальный набор для проезда российских льготников в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

По словам директора камчатского отделения ВГТРК Алексея Костылева, была проведена беседа со всеми участниками резонансного инцидента. Костылев пояснил, что в настоящий момент решение о принятии мер в отношении ведущей еще не принято.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа», — рассказал глава камчатского филиала ВГТРК.

Владимир Познер в интервью Федеральному агентству новостей признался, что очень поражен тем, что этот случай вызывает такой интерес у общественности.

«То, что ведущая рассмеялась в эфире по поводу некоторых вещей, — дико всех интересует. Я не очень понимаю почему, скажу вам совершенно откровенно. По-моему, это вообще не новость», — отметил Познер.

При этом, по словам телеведущего, подобная реакция журналистов на некоторые новости бывает не только в России.

«И это бывает у ведущих, не только у нас. В мире бывает, когда что-то кажется таким смешным или печальным, что человек начинает смеяться или плакать, вот тут она не удержалась. А почему ее сейчас могут уволить? Не потому что она рассмеялась вообще, а потому что рассмеялась над определенным вопросом, а именно над суммой денег, которые предполагается дать людям. Очевидно, что эта сумма показалась ей такой незначительной, что вот она рассмеялась, не удержавшись. А теперь давайте ее уволим, вот будет правильно. Я в целом не поддерживаю увольнение», — добавил журналист.

Напомним, руководитель «ВГТРК Камчатка» сообщил, что личность человека, опубликовавшего видеозапись в Сети, уже установлена.

Своим мнением о поведении сотрудницы камчатского канала ранее поделился журналист Владимир Соловьев. По его словам, когда он услышал текст, то сразу подумал, что это не может быть правдой. О резонансом инциденте также высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он посоветовал телеведущей «не смеяться, а плакать».