Пугачева хочет досмотреть до конца прерванный из-за эвакуации «Лед 2»

Москва, 11 февраля. Народная артистка СССР Алла Пугачева хочет досмотреть до конца фильм «Лед 2», премьерный показ которого в кинотеатре «Октябрь» прервали из-за экстренной эвакуации зрителей.

Примадонна отметила, что возгорание электропроводки произошло именно в тот момент, когда главная героиня на экране запела песню из репертуара Пугачевой.

«Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь», — написала она в Instagram.

Инцидент в столичном кинотеатре произошел накануне, передает «Газета.ru». Зрителей вывели из здания из-за задымления. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места событий.

На премьеру спортивной мелодрамы режиссера Жоры Крыжовникова приглашены были многие звезды российского шоу-бизнеса, а также родственники и друзья актеров, принявших участие в работе над фильмом.

Один из артистов, Александр Петров, исполнивший главную роль в мелодраме, со сцены поблагодарил всех родных за поддержку. Особенное внимание он уделил коллеге Стасе Милославской, которой при всем зале признался в любви.

Пугачева на премьере картины появилась в одиночестве – супруг Максим Галкин не смог составить ей компанию из-за плотного рабочего графика. Примадонна тем не менее в очередной раз оказалась в центре внимания. Для мероприятия она выбрала необычный молодежный наряд.