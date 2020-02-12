Появился текст возможной поправки в Конституцию РФ об упоминании бога

Москва, 12 февраля. Предложение патриарха Кирилла закрепить упоминание о Боге в главном законе страны поддержали в Госдуме: в распоряжении ФАН оказался текст одного из вариантов поправок. В качестве его соавторов выступил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Помимо понятия Бога он предлагает закрепить в конституции положения о браке, Победе в Великой Отечественной войне и «роли государствообразующего русского народа».

«Это базовые ценности нашего государства, — считает Сергей Гаврилов. — Необходимость утверждения Российской Федерации в основном законе правопреемником Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик — победителя в Великой Отечественной войне — связана с сохранением памяти о десятках миллионов погибших русских людей. Эта память сейчас все чаще становится объектом для спекуляций на международной арене. Наша Победа уже не рассматривается как исторический факт и важнейшее событие XXI века».

По мнению парламентария, в тексте конституции необходимо также изменить формулировку о «возрождении» суверенитета.

«Наша страна не была лишена суверенитета, чтобы затем его возрождать и восстанавливать. Предлагаем подчеркнуть именно сохранение суверенитета», — отметил Сергей Гаврилов.

Преамбулу Конституции РФ с упоминанием бога Гаврилов предлагает изменить следующим образом:

«Мы, многонациональный российский народ, соединенные общей судьбой на своей земле, традиционными нравственными ценностями, русским языком и культурой, тысячелетней государственностью Великой России, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, брак как союз мужчины и женщины, созданный во имя преумножения человеческого рода, благополучия и процветания, чтя память предков, передавших нам веру в Бога, добро, справедливость, любовь и уважение к Родине, исходя из незыблемости исторически сложившегося единства русского и других народов на основе равноправия, культурного и языкового многообразия, отмечая приверженность идеям народовластия, исходя из ответственности за свое Отечество перед Богом, собственной совестью, прошлыми, нынешним и будущими поколениями, сохраняя суверенитет Российской Федерации как правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик — победителя в Великой Отечественной Войне, сознавая Россию ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости, принимаем Конституцию Российской Федерации».

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о предложении патриарха Кирилла закрепить упоминание о Боге в главном законе страны аналогично тексту российского гимна.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей конституции?», — процитировал патриарха Легойда.

Предложение представителя РПЦ вызвало широкое общественное обсуждение места религии и упоминания Бога в главном документе страны.

Добавим, что на территории России исповедуются разные религии. Понятие и слово «бог» не используют, к примеру, мусульмане или буддисты, проживающие в нашей стране. Статья 28 Конституции РФ в настоящей редакции дает каждому россиянину гарантию свободы совести, свободы вероисповедания, включая «право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».