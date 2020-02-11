«Нормандская четверка» не обсуждает вопрос ввода миротворцев в Донбасс

Москва, 11 февраля. Вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс на данный момент не стоит в повестке дня стран «нормандского формата», сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится», ― сообщил дипломат в комментарии РИА Новости.

Руденко напомнил, что в 2017 году Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе, однако до сих пор никакой реакции на это предложение не поступало.

В МИД РФ отметили, что вместо предложения Москвы западные партнеры обсуждают концепцию «операции по принуждению к миру». Целью этой операции является силовое возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления особого статуса, что нарушает Минские соглашения.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости введения на территорию Донбасса миротворческого контингента ООН. По словам американца, в Вашингтоне уверены, что урегулирование конфликта должно в конечном итоге привести к восстановлению контроля Киева над регионом, соответственно и введение миротворцев могло бы стать «промежуточным шагом» в этом направлении.

Комментируя высказывание Тейлора, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «американец делает заявления в логике всей политики США в отношении Украины».