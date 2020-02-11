Банк ВТБ снизил ипотечную ставку

Москва, 11 февраля. Российский банк ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, кредит на готовое и строящееся жилье доступен по ставке от 7,9% годовых. Об этом сообщается на сайте кредитно-финансовой организации.

Сообщается, что минимальная ставка будет распространяться на всю линейку ипотечных программ.

«С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п.п. по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%», — указано на сайте.

Ипотека по указанной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. При этом активные пользователи «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» могут получить дополнительный дисконт в размере до 0,6 процентного пункта.

Для зарплатных клиентов ВТБ скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п., а рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%.

При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку — 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

Ранее стало известно, что ВТБ и еще четыре из десяти крупнейших российских банков снизили ставки рублевых вкладов. ВТБ уменьшил их на 0,05–0,2 п.п. до 4,55%, но при этом номинальные ставки 5,41-5,68% оставил без изменений. Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта, в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% (в зависимости от суммы и срока вложений).