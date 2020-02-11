Супруга внука британской королевы Елизаветы подала на развод

Лондон, 11 февраля. Жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака. Об этом сообщают источники.

Отмечается, что 41-летняя Отем Келли заявила о соответствующем решении после того, как ранее принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. По данным издания The Sun, близкие Келли считают, что отречение герцогов Сассекских от привилегий королевской семьи спровоцировало в ней очередной раскол.

«Питер просто в отчаянии. Он не догадывался, что такое может произойти. Он считал, что у него идеальная семья с двумя чудесными дочками. Он абсолютно шокирован», — сказал друг Питера Филлипса, не назвавший имени.

По данным британских средств массовой информации, Келли решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Маркл.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские драгоценности после отказа ее и принца Гарри от королевского статуса. Меган Маркл удалось оставить у себя только обручальное кольцо с бриллиантами, которое ранее было в собственности матери принца Гарри — принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от монарших регалий, чтобы получить возможность проживать в Северной Америке, где пара собирается создать благотворительную организацию. Сообщается, что окончательно статус принца Гарри и Меган Маркл изменится весной 2020 года.