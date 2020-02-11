Супругов из Калининграда обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

Москва, 11 февраля. Специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина З. и ее муж Константин А. обвиняются в государственной измене в пользу латвийских спецслужб. Как заявил журналистам источник в правоохранительных органах, супруги обвиняются в раскрытии сведений о сотруднике Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Так, согласно версии следствия, женщина раскрыла спецслужбам прибалтийской республики информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадебном торжестве в 2015 году.

«Она отправила в Латвию, используя интернет, имя и фотографию этого сотрудника российских спецслужб», — передает ТАСС слова собеседника.

Ранее стало известно, что ФСБ завершила следствие и предъявила в финальной редакции обвинение в государственной измене супругам из Калининграда. Вину они категорически отвергают. Обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного производства.

Отмечается, что россиянам предъявлено обвинение по статье о государственной измене. Другие детали и подробности уголовного дела не раскрываются в связи с наличием грифа «секретно».

Как уточняет агентство, жительница Калининграда была главой Балтийского центра диалога культур, где трудился и ее супруг, после чего заняла пост внештатного эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.