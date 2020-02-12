Сирийская армия продолжает освобождать районы на юге Алеппо и востоке Идлиба

Дамаск, 12 февраля. Подразделения сирийской правительственной армии в окрестностях Алеппо встретились с передовыми военными из восточной части Идлиба в районе возвышенности Таль аль-Эйс. Это произошло после после победы над террористическими группировками, обитающими в районе, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийские бойцы продолжают продвигаться в восточной части Идлиба и южной части Алеппо, освобождая населенные пункты и города, среди них Косния, Тель-Багир, Расм-эс-Сахридж, Аль-Эйс, Шейх Ахмад, Абу Канса, Джеб-Кас и Умм-Атаба.

Передовые подразделения правительственной армии, действовавшие в окрестностях Идлиба, продвинулись в направлении городов Расм-эс-Сахридж и Косния в южной части Алеппо после нанесения ракетных ударов по боевикам запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 сразу в двух сирийских деревнях.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В то же время другие подразделения продвинулись в нескольких деревнях, включая Марведу, Мухалу и Хирбет, параллельно зачищая территории в сельской местности Аль-Куса, Южный Алеппо в деревне Аль-Эйс. В ходе последнего противостояния с боевиками были разрушены террористические укрепления и их штаб-квартира

Участники незаконных вооруженных группировок неоднократно пытались перебросить подкрепления на оси Тафтаназ и Сармин к северо-востоку и востоку от города Идлиб, но армейские подразделения САА начали наносить мощные артиллерийские и ракетные удары, сорвав таким образом планы группировок.

Ранее сообщалось, что сирийская армия обнаружила сеть туннелей и крупных траншей, которые были созданы джихадистами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» под стратегической возвышенностью Тель-аль-Эйс и в его окрестностях на юге Алеппо. Все туннели и траншеи связаны широкой сетью окопов, которые должны были создать линию обороны для укрытия террористов от ударов сирийской правительственной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.