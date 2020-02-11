Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Лос-Анджелес, 11 февраля. Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.

Звезда саги про зомби «Обитель зла» стала мамой в третий раз. Она родила девочку, которую назвали Ошин. Мила не скрывала ребенка и сразу показала его поклонникам.

Все семейство, включая отца ребенка — режиссера Пола Андерсона, было счастливо. Однако болезнь ребенка омрачила радостную весть.

Актриса рассказала, что они до сих пор находятся в больнице из-за желтухи Ошин. Мила добавила, что у малышки столько царапин на пятках, где врачи брали кровь, что ее «сердце сжимается от боли».

«Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что Ошин стало лучше», — поделилась Йовович.

Мила и Пол верят, что их маленькому чуду вскоре станет лучше. Муж и две старшие дочери поддерживают актрису в этот непростой период.

Мила неоднократно признавалась, что последняя беременность для нее прошла тяжело. Она жаловалась на одышку, большой вес и отеки ног.

За время беременности Мила набрала 22 килограмма, теперь ей придется интенсивно заниматься спортом, чтобы прийти в форму.

Старшие дочери Эва и Дэшиел очень похожи на маму. Для Милы брак с Полом Андерсоном стал третьим и самым счастливым.

Ранее актриса показала фанатам фото, как кормит грудью новорожденную Ошин.